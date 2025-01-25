Я заборонив політичним діячам проводити переговори з Росією, – Зеленський

Володимир Зеленський відповів, чи змінилася його позиція щодо переговорів з російським диктатором. Президент наголосив, що заборонив політичним діячам проводити перемовини з агресором.

Про це український лідер розповів під час пресконференції з президенткою Молдови, повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський пояснив своє рішення.

Глава держави зауважив, що росіяни розповсюджують дуже багато сигналів щодо якихось "декретів". Додав, окупанти "ще живуть у 1917 році".

Президент пояснив, чому підписував указ про заборону переговорів з кремлівським диктатором. Зазначив, Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами, представниками інших держав щодо впливу на Україну й на нашу незалежність, безпосередньо на Зеленського.

Багато переговорних процесів, багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що заборонив будь-кому, будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті, чи інші (переговори – 24 Канал) з російською стороною, з прихильниками Путіна впродовж війни,

– заявив президент.

Наголосив, це було, коли їхні війська були тут, у Київському регіоні. І вони пробували тиснути.