"Я залишаюсь": українці запустили патріотичний флешмоб
В українському сегменті мереж Instagram та Facebook набирає обертів флешмоб "Це моя країна! Я залишаюсь!". Українці використовують фільтр з відповідним написом, знімаючи відеозвернення про те, що не планують їхати з країни у випадку агресії Росії.
Вони наполягають на тому, що готові захищати Україну і її столицю.
У соцмережу фільтр завантажили з офіційних сторінок партії "УДАР Віталія Кличка". Одним з перших взяв участь відомий футболіст Олександр Шовковський, передає 24 канал.
Олександр Шовковський переконує, що залишається у Києві
Раніше Віталій Кличко разом з братом Володимиром закликав вступати до територіальної оборони. Він повідомив, що у Києві процедуру запису до тероборони спростили і тепер підписання контракту відбувається за принципом "єдиного вікна". В "УДАРі" закликали впровадити цей досвід в усій країні.
Фільтр в Instagram: https://bit.ly/3uOkxO8
Фільтр у Facebook: https://bit.ly/3Bmf6XS