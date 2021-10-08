"Я застряг під великим бетоном": люди з-під завалів у Батумі просять допомоги, врятували дитину

У Батумі, що у Грузії, 8 жовтня обвалився багатоповерховий будинок. Внаслідок трагедії під завалами перебувають люди. Вони просять про допомогу в коментарях в мережі, а також рятувальників.

Вдалось врятувати маленьку дитину. Однак досі під завалами ще є люди.

До теми У Батумі обвалився багатоповерховий житловий будинок: є жертви

У Батумі під завалами ще перебувають люди, які просять про допомогу

Видання "Sputnik Ближнее зарубежье" написало, що люди з-під завалів зруйнованого будинку в Батумі зв'язуються з рятувальниками по телефону і через інтернет – двоє зателефонували в рятувальникам, а один – написав в коментарі в фейсбуці. Наразі невідомо, який в чоловіка стан.

Я застряг під великим бетонним блоком, допоможіть, – таке повідомлення на грузинському з'явилося в коментарях під новиною про обвалення житлового будинку в Батумі,

– мовиться у повідомленні.



Люди просять врятувати їх / Скриншот "Sputnik Ближнее зарубежье"

Попередньо відомо, що під завалами залишається щонайменше одна сім'я з декількох чоловік, адже на момент обвалу вони були вдома. Також ЗМІ повідомляють:

за даними видання "Новости-Грузия" – в будинку було 12 квартир;

телекомпанія "Руставі 2" – "з-під руїн семиповерхового будинку чутно голоси людей, які закликають на допомогу";

видання "Эхо Кавказа" – жителі будинку, чиї близькі потрапили під уламки, спостерігають за діями рятувальників. У них важкий психологічний стан дуже важкий, адже люди оплакують своїх близьких, кличуть дітей з-під обвалів.

Рятувальники почули, як кілька людей кликали на допомогу з-під завалів. Один з мешканців кричав: "Я можу дихати" та ствердно відповів на питання рятувальників, чи чує він їх,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, з-під завалів будинку вдалось врятувати дитину. Наразі врятований малюк разом з мамою. Дитину оглянули медики, його життю нічого не загрожує.



З-під завалі в Батумі вдалось врятувати дитину / Фото Regnum

Проте, одному з чоловіків через шок знадобилася допомога медиків, адже в будинку залишилися його дружина, троє дітей і брат.

Коротко про обвал житлового будинку в Батумі