Я здивований російськими військами, переоцінив їх, – екскомандувач армії США
Екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес не здивований тим, як добре воюють українські військові. Проте спроможність армії Росії він переоцінив.
Про це генерал Бен Ходжес заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Він зазначив, що українські солдати і командири зробили дуже хорошу роботу з тими ресурсами, які вони мали.
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"Чим я не здивований, так це тим, який сильний український народ. Але я був здивований російськими військами. Я переоцінив їх спроможність", – заявив екскомандувач армії США.
Він розповів, що зі свого досвіду спілкування з українськими військовими знав, що вони міцні, здатні швидко адаптуватись та дуже сильні в технічних питаннях.
Росіян нормально не тренували, – Ходжес
На думку генерала, те, як проявили себе російські збройні сили, показує наслідки десятиріччя корупції:
- всередині міноборони Росії;
- в оборонній промисловості;
- у військових підрозділах.
"З усіма тими грішми, які вони витрачали на модернізацію, вони мали б показати себе краще. Але очевидно, в реальності все це залишилось на папері", – додав військовий.
Наразі світ побачив доказ того, що росіяни і навчання не проводили так, як треба, бо вони не можуть нормально інтегрувати свої збройні сили. Вони не треновані нормально, заявив Бен Ходжес.
Інтерв'ю Бена Ходжеса 24 каналу: дивіться відео