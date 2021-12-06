"Я зосереджений на майбутньому": мільярдер Яценко анонсував створення супердодатку

Співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко, який ще влітку потрапив до глобального рейтингу мільярдерів Forbes, заявив, що у майбутньому хоче створити глобальний супер додаток.

Своїми амбітними планами українець поділився в інтерв'ю 24 каналу. За словами Влада, важливо постійно рухатися вперед.

Важливо Ніколи не заспокоюйся: як мільярдер з України Влад Яценко став візіонером фінтех-ринку

Як відомо, Влад Яценко є співзасновником фінтех-стартапу Revolut. Суть сервісу полягає у тому, щоб користувач міг відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги:

вигідну конвертацію,

зручні платежі,

дешеві страховки та кредити.

Зараз компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі. Влад зауважив, що зараз клієнтами банку є понад 16 мільйонів людей. Сам це і стало маркером, що компанія готова до масштабування. Однак зараз українець хоче працювати дещо в іншому напрямку.

Я скоріше зосереджений на майбутньому і запуску глобального супердодатка, ніж на наших минулих перемогах. Одна з цінностей нашої компанії звучить як "Ніколи не заспокоюйся!",

– розповів Влад Яценко.

На жаль, більше подробиць про супердодаток Яценко не розповів, але, швидше за все, це буде щось революційне.

Проєкт Revolut запускався як онлайн-банк для мандрівників, а зараз претендує на звання глобального додатка.