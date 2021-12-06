"Я зосереджений на майбутньому": мільярдер Яценко анонсував створення супердодатку
Джерело:24 канал
Співзасновник фінтех-стартапу Revolut Влад Яценко, який ще влітку потрапив до глобального рейтингу мільярдерів Forbes, заявив, що у майбутньому хоче створити глобальний супер додаток.
Своїми амбітними планами українець поділився в інтерв'ю 24 каналу. За словами Влада, важливо постійно рухатися вперед.
Важливо Ніколи не заспокоюйся: як мільярдер з України Влад Яценко став візіонером фінтех-ринку
Як відомо, Влад Яценко є співзасновником фінтех-стартапу Revolut. Суть сервісу полягає у тому, щоб користувач міг відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги:
- вигідну конвертацію,
- зручні платежі,
- дешеві страховки та кредити.
Зараз компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі. Влад зауважив, що зараз клієнтами банку є понад 16 мільйонів людей. Сам це і стало маркером, що компанія готова до масштабування. Однак зараз українець хоче працювати дещо в іншому напрямку.
Я скоріше зосереджений на майбутньому і запуску глобального супердодатка, ніж на наших минулих перемогах. Одна з цінностей нашої компанії звучить як "Ніколи не заспокоюйся!",
– розповів Влад Яценко.
На жаль, більше подробиць про супердодаток Яценко не розповів, але, швидше за все, це буде щось революційне.Вражає! Проєкт Revolut запускався як онлайн-банк для мандрівників, а зараз претендує на звання глобального додатка.