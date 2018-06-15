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Я не знала її імені: помилувана Еліс Джонсон дала перше інтерв’ю з Кім Кардашян

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Кім Кардашян і Еліс Джонсон
Кім Кардашян і Еліс Джонсон / www.usmagazine.com

Днями в США сталась ще одна рідкісна подія, – Кім Кардашян домоглася в президента Дональда Трампа помилування щодо помилування довічно-ув’язненої бабусі-наркоконтрабандистки Еліс Джонсос. Жінки вже дали своє перше інтерв’ю.

Після зворушливого моменту звільнення Еліс із тюрми, Кім і вона вже вгамували свої емоції та дали відверте інтерв’ю на одному з американських каналів Today. Розмова відбулась в будинку Еліс, куди з розкішним кортежом приїхала Кім.

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Кім Кардашян розповіла, що перша ї згадка про 62-річну ув’язнену з’явилась у її Twitter ще восени минулого року. Тоді ж вона вперше подзвонила до Іванки Трамп – доньки Дональда Трампа, щоб почати з нею процес переговорів.

"Телефонний дзвінок Еліс назавжди залишиться найкращим спогадом для мене. Сказати їй цю новину, почути її крики і плакати разом – це момент, який я ніколи не забуду", – прокоментувала Кім Кардашян.


Кім Кардашян, Еліс Джонсон і журналістка каналу Today

У свою чергу щаслива 62-річна жінка зізналась, що ніколи не знала Кім: "Я не знала її імені, я не знала Кім", але додала, що була неймовірно вдячна за таку милість від неї.

"Я люблю цю жінку", – сказала Кардашян на адресу Джонсон. "Мені подобається ця леді", - додала Джонсон у відповідь, коли вони обнялися.

 

Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування. Вона попросила Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.

Дональд Трамп виконав прохання телезірки.

Теги: LifeStyle Новини США Кім Кардашян
Джерело: Us Magazine
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