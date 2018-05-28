Я ніколи у неї допомоги не просила, – Sonya Key розповіла про стосунки з тіткою Софією Ротару

Українська співачка Sonya Key, яка є племінницею легендарної Софії Ротару, ніколи не приховувала своїх родинних зв'язків, однак використовувати її прізвище не хотіла. Артистка зізналась, в яких вона стосунках із зірковою тіткою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Катерини Осадчої, передає ТСН.

Як відомо, Sonya Key змалку виховувалась в творчій атмосфері. Її тітка – Софія Ротару – отримала найбільше визнання. Однак варто зазначити, що й мама артистки співала у відомому колективі "Черемош".

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Однак після початку сольної кар'єри Sonya Key вирішила не використовувати прізвище зіркової родички. Ба більше, співачці не до вподоби, коли її творчість порівнюють з Софією Ротару.

Я не намагаюся бути другою Софією Ротару, бо ми зовсім різні. Вона є еталоном для мене, вона дуже велика людина, яка зробила величезний внесок у музику. Я роблю зовсім інше, у мене інший саунд, у мене тропікал-хаус, дип-хаус і навіть образ інший,

– зізналась Sonya Key.

Співачка додала, що хоче, аби її сприймали, як особистість. Водночас зіркова родина не обговорює творчість членів сім'ї. Відтак Sonya Key не звертається до Софії Ротару з проханням щось порадити чи підказати.

"Насправді, у нас дуже велика родина, ми обговорюємо зовсім інші теми, бо це буває дуже рідко, коли ми збираємось разом. Творчості ніколи не торкаємося і я ніколи допомоги у неї не просила, а вона, в свою чергу, мені ніколи не допомагала", – додала Sonya Key.