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Я все спланував, – Алек Болдвін шокував розповіддю про намір самогубства

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Алек Болдвін розповів про наміри самогубства
Алек Болдвін розповів про наміри самогубства

Голлівудський актор Алек Болдвін, який нещодавно уп'яте став батьком, приголомшив прихильників несподіваною розповіддю про планування самогубства.

Про це актор розповів в інтерв'ю Radar Online

Як відомо, Алек Болдвін нещодавно оголосив, що його чарівна дружина Хіларія народила хлопчика. Подружжя не приховувало свого щастя, ніжно позуючи перед камерою.

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Однак не завжди актор був настільки радісним. Свого часу відомий американець страждав від депресії та роздумував над тим, як вкоротити собі віку. До таких думок у 2008 році Алека Болдвіна підштовхнули труднощі в розлученні з екс-дружиною Кім Бейсінгер, яка в судовому порядку з'ясовувала питання про опіку над їхньою донькою Айрленд. 

Моторошні спогади Алека Болдвіна пробудила звістка про самогубство відомого шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Відтак актор вирішив поділитись своєю нікому невідомою історією. 

Мені щиро жаль того хлопця. Ось людина, в якої, мені здавалося, було все,
– зазначив Алек Болдвін.

Окрім цього, актор зізнався, що колись розпланував своє самогубство. Алек Болдвін навіть поділився деталями намірів та зазначив, що друзі переконали його не робити цього. 

"Я все спланував... Пігулки, залізти в машину, завести двигун, увімкнути музику (пісню "Layla" Еріка Клептона, – ред.), лягти, заснути, і ти не прокинешся. Ось і все, кінець... Хороша новина в тім, що я цього не зробив", – додав Алек Болдвін.

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Наразі актор – щасливий батько 5 дітей. Алек Болдвін не приховує свого захоплення від шлюбу з фітнес-тренером та автором книг Хіларією. Актор з радістю відвідує світські заходи, демонструючи сімейну ідилію. 

Теги: LifeStyle Самогубство Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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