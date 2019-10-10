Я вже все – і поліцейський, і прокурор: емоційна реакція президента на претензії
Під час пресмарафону на фудкорті спілкування президента із журналістами перебили звичайні відвідувачі, зокрема мешканка Дніпра. Вона попросила, щоб глава держави втрутився у її проблему.
На репліку ще одного відвідувача корту Зеленський перед камерами вилив емоційний монолог.
Дивіться: Пресмарафон Зеленського: онлайн
"Ви пам’ятаєте, я вам пакет передав?" – запитав один із відвідувачів.
Так, я вже займаюся. Я вже головний поліцейський, генеральний прокурор, голова СБУ, людина, яка займається міграцією, людина яка займається Філатовим, людина, яку мали тоді призначити замість Філатова мером, я вже все. Шеремотом – займаюся,
– зреагував на закиди Володимир Зеленський.
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Справді, вирішення багатьох проблем у повноваження президента не входять. Проте і багато з того, що президент обіцяв у своїй передвиборчій програмі, також не належить до сфери діяльності глави держави.
Які повноваження президента / інфографіка 24 каналу
Зазначимо, що у Києві триває пресконференція з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами глава держави протягом усього дня відповідатиме на запитання. Подивитися пресмарафон онлайн – можна тут.