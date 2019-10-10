Я вже все – і поліцейський, і прокурор: емоційна реакція президента на претензії

Під час пресмарафону на фудкорті спілкування президента із журналістами перебили звичайні відвідувачі, зокрема мешканка Дніпра. Вона попросила, щоб глава держави втрутився у її проблему.

На репліку ще одного відвідувача корту Зеленський перед камерами вилив емоційний монолог.

Дивіться: Пресмарафон Зеленського: онлайн

"Ви пам’ятаєте, я вам пакет передав?" – запитав один із відвідувачів.

Так, я вже займаюся. Я вже головний поліцейський, генеральний прокурор, голова СБУ, людина, яка займається міграцією, людина яка займається Філатовим, людина, яку мали тоді призначити замість Філатова мером, я вже все. Шеремотом – займаюся,

– зреагував на закиди Володимир Зеленський.

Детальніше: Пресмарафон Зеленського перервала невідома жінка з криками про Філатова: відео

Справді, вирішення багатьох проблем у повноваження президента не входять. Проте і багато з того, що президент обіцяв у своїй передвиборчій програмі, також не належить до сфери діяльності глави держави.



Які повноваження президента / інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що у Києві триває пресконференція з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами глава держави протягом усього дня відповідатиме на запитання. Подивитися пресмарафон онлайн – можна тут.