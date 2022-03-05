Яблуку ніде впасти: у Запоріжжі тисячі бажаючих вступити в ряди тероборони
Джерело:телеграм-канал "Останній Блокпост"
Через наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній оборони міст. Лише в Запоріжжі до військкоматів прийшли тисячі людей.
Сотні чоловіків прибули до центрів комплектування в Запоріжжі, аби приєднатися до лав Збройних сил України. Добровольці долучатимуться до служби в територіальній обороні.
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В мережі оприлюднили відео, де видно кількість бажаючих у Запоріжжі вступити в ряди тероборони. Чоловіки хочуть отримати зброю та захищати своє місто.
У Запоріжжі тисячі бажаючих вступити в ряди тероборони: відео
Додамо, що наразі окупанти перебувають на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції займається Україна.
Нагадаємо, що в ніч проти 4 березня окупанти атакували ЗАЕС, це спричинило пожежу. Її загасили аж під ранок. Згодом у мережі показали наслідки штурму. На щастя, радіаційний фон там – у межах норми.
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