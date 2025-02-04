Очільник МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні: внаслідок чого це може статися

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі перебуває з візитом в Україні. Він відвідав електричну підстанцію "Київська".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію в Х (раніше твітер).

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Ризик ядерної аварії в Україні

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на електричну підстанцію "Київська" у Київській області.

Електрична підстанція "Київська" – важлива частина енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямої атаки на станцію, а також через порушення енергопостачання,

– зазначив Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ приїхало сюди, аби допомогти запобігти такому ризику.