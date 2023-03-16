Загроза ядерній безпеці світу: політолог сказав, чи визнають США Росію спонсором тероризму

Вже більше року триває повномасштабна війна Росії проти України. Країна-терористка знищує цивільну інфраструктуру та здійснює геноцид українського народу, але США досі не визнають її державою-спонсором тероризму.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, США не визнають Росію спонсором тероризму, бо це матиме серйозні наслідки для контролю за стратегічною безпекою планети.

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Комунікація з Росією триватиме

Андрій Вігірінський вважає, що США підтримує комунікацію з Росією на рівні керівників Генштабів. Він пояснює це контактами з приводу збиття американського безпілотника у Чорному морі російським винищувачем, контактами після влучання ракет на територію Польщі внаслідок російських ракетних ударів та після заявою Росії про припинення участі в договорі про стратегічну безпеку.

Комунікація так чи інакше з Росією відбувається, тому що це країна, яка має другий ядерний боєзапас на планеті. Як можна визнавати країну спонсором тероризму й відповідно обривати з нею дипломатичні комунікації в питаннях, які стосуються стратегічної безпеки на планеті?,

– зазначив Вігірінський.

Він переконаний, що американські політики чітко говорять про те, що є ті галузі, в яких потрібно зберігати певну форму дипломатичної взаємодії по прямих каналах зв'язку.

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Політолог розповів, що Росія раніше заявляла, що у випадку визнання її спонсором тероризму, вона здійснить дзеркальну відповідь та розірве усі форми взаємодії з країнами, які підтримають це рішення.

"А занурити світ у стратегічну невизначеність, ще й у таке протистояння навряд чи США за часів республіканців або демократів наважаться", – зауважив політолог.

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