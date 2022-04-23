Ядерна держава боїться свого ж народу, – Зеленський про російських протестувальників

Для України дуже важлива підтримка громадян усіх країн світу. Особливо – громадян Росії. Їм складніше вийти на площі, ніж мешканцям Європи.

У Росії тих, хто виходить на мітинги, на жаль, не багато. Але своїм прикладом вони демонструють, що ми проб'ємо інформаційну стіну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

Важливо Цю війну може зупинити той, хто її почав, – Зеленський про прямі переговори з Путіним

За словами президента України, слова, кроки та виходити на вулиці свідомих росіян – сильніші за кулі чи зброю, інакше їх би не ув'язнювали.

Їх бояться. Ядерна держава боїться свого ж народу, який виходить на вулиці. Тому ці люди за ґратами,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна підтримує таких людей і вдячна за їхні кроки. Вони зробили свій вклад у спасіння Росії.

"Я можу їм подякувати. Всі кроки бачимо, слова – чуємо", – підкреслив глава держави.