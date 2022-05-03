Ядерна потенція Путіна: чи реальні загрози і чим може відповісти світ

Кремлівські пропагандисти, як і їхній вождь, продовжують лякати Захід ядерною зброєю: які ракетні комплекси насправді має РФ та як на російські погрози реагує цивілізований світ? Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

"Кузькіна мать" від Путіна

Нові погрози РФ: Путін "попереджає" про удари у відповідь по союзниках України, а кремлівські пропагандисти обговорюють імовірні наслідки застосування балістичних ракет проти Британії та США. Що це – блеф чи російський вождь дійсно вірить у створену ним самим паралельну реальність? І чого ще можна очікувати від такого хворого "сусіда"?

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Насправді чекати слід на що завгодно. Можна згадати припущення американської розвідки, висловлені директором ЦРУ, що варто серйозно поставитися до можливості застосування Російською Федерацією тактичної ядерної зброї. Хоча власне лідери як США, так і Великої Британії поки відкидають подібні сценарії.

У понеділок, 2 травня, голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес також заявив в інтерв'ю Fox News, що продовження військових успіхів України може збільшити шанси на застосування ядерної зброї Владіміром Путіним.

Зі свого боку Президент України Володимир Зеленський не виключає можливості застосування Кремлем зброї масового ураження на тлі війни проти України, оскільки росіяни вже продемонстрували безвідповідальний підхід до ядерної небезпеки на українських АЕС.

"Тож ви не можете очікувати від цих людей, від керівництва Російської Федерації – як політичного, так і військового, – що вони не будуть використовувати ядерну зброю. Або будуть. Може бути так, як було у нас із ядерною генерацією. Іноді, мені здається, вони щось використовують, навіть не розуміючи результату. Або розуміють результат, але їм все одно", – наголосив український лідер в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

Кремлівські "аналогов нєт": чи справді все так

Менше з тим, ми мусимо бути готові до можливості реалізації країною-агресором будь-яких погроз. Якою саме зброєю Путін лякає світ? Ідеться передусім про гіперзвукові ракети "Авангард" і "Сармат".

"Авангард" є гіперзвуковим крилатим бойовим блоком, для запуску якого використовують модифікацію ще радянських міжконтинентальних балістичних ракет. У Росії переконують: аналогів "Авангарду" в світі немає, а його швидкість начебто перевищує швидкість звуку в 20 разів, що робить ці ракети невидимими для ППО.

На думку фахівців, найбільш дієвими в реальних умовах є звичайні боєголовки, які втсановлені на російських стратегічних ракетах. Йдеться, зокрема, про створені на українському "Південмаші" ракети "Воєвода", або, як їх називають за межами РФ, – "Сатана". Термін експлуатації цього озброєння продовжували вже декілька разів. Заміною "Сатані" має стати "Сармат".

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Варто зауважити, що ракети "Сармат" до цього часу практично не проходили випробування. Тому говорити як про доведений факт про наявність міці, перед якою здригнеться весь світ, я б не став.

Ще один розпіарений в Росії проєкт – гіперзвуковий комплекс "Кинджал", яким оснащують винищувачі Міг-31. Міноборони РФ вже заявляло про застосування цієї зброї в Україні. Однак західні розвідки ці слова не підтверджують.

На фінальну стадію випробувань вийшла також крилата гіперзвукова ракета для підводних човнів та надводних кораблів "Циркон". А ось такі проєкти, як ядерний підводний човен-безпілотник "Посейдон", яким пропагандист Кисєльов лякав Британію, чи ракети з ядерною установкою "Буревісник", на думку фахівців, ще далекі до завершення.

Зауважу, що буквально напередодні путінських заяв відбулося випробування тактичних ракет "Сармат". При цьому Сполучені Штати досить спокійно прокоментували цю подію. У Вашингтоні заявили, що не розглядають цей пуск ракет як загрозу для Америки.

Мабуть, наші стратегічні партнери володіють повним обсягом інформації й мають відповідні засоби для того, щоб нівелювати подібні російські загрози.

ЗСУ – руйнівники міфів

До речі, якщо ми пригадаємо нещодавній саміт у Рамштайні за участі 42 міністрів оборони, то це – чітка відповідь Російській Федерації на її заяви. Не варто лякати світ своєю дутою міццю.

Власне, чим насправді є військова потужність "другої армії світу", всій планеті наочно продемонстрували ЗСУ. Українцям є чим пишатися.

Країни Заходу на початку в своїх прогнозах давали Києву максимум три дні спротиву. Іноземні експерти очікували, що зусиль ЗСУ в моменті відбиття російської збройної агресії вистачить щонайбільше на тиждень.

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І це відкрито прозвучало з вуст міністра оборони США Остіна минулого тижня на рамштайнському саміті. Він заявив про те, що коли Захід переконався у можливостях Збройних Сил України давати гідну відсіч російським агресорам, світ змінив свою оцінку. А головне – змінив свої пріоритети. Пріоритети на морі, в повітрі й на суші.

Мовиться про те, що весь цивілізований світ наразі починає постачати Україні надсучасні зразки зброї, і це вже дається взнаки. Власне це ставить під велике питання наявність безпекової компоненти функціонування логістичної бази збройних сил РФ на території самої ж Російської Федерації.

Тому не варто нас лякати! Ми протягом 69 діб поспіль чуємо звуки повітряної тривоги. Попри це, в очах українців немає страху. Є тільки ненависть. Оце і є відповідь України Путіну.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупаційні війська втратили майже 24 тисячі військових, а також позбулися майже 1050 танків.

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