Кім Чен Ин заявив про рекордно великий ризик ядерної війни на Корейському півострові

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла небезпечного рівня, який загрожує розв'язанням ядерного конфлікту. Всьому виною провокації США, каже він.

Кім Чен Ин вважає, що такої напруженості ще ніколи не було. Про це повідомляє 24 Канал з посиланнямм на Reuters.

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Що стоїть за такими заявами Кім Чен Ина

Північнокорейський диктатор підкреслює, що спроби переговорів зі США ні до чого не привели.

Ніколи раніше протиборчі сторони на Корейському півострові не стикалися з такою небезпечною і гострою конфронтацією, яка може перерости в найбільш руйнівну термоядерну війну,

– заявив Кім Чен Ин.

Північнокорейський диктатор розкритикував Сполучені Штати, звинувативши їх у провокаціях і відсутності бажання досягти мирного співіснування.

"Ми вже зайшли так далеко, як тільки могли на переговорах зі Сполученими Штатами, але в результаті ми переконалися не в готовності наддержави до співіснування, а в її жорсткій позиції сили та агресивній і ворожій політиці щодо нас, яка ніколи не зміниться", – зазначив він.

Кім Чен Ин також заявив про намір модернізувати арсенал КНДР, розвиваючи озброєння до "надсучасного" рівня, та посилювати оборонний потенціал для стратегічного зміцнення країни.