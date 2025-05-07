"Може розпочатися ядерна війна": як Захід реагує на погрози Путіна

Упродовж трьох років повномасштабної війни російський диктатор продовжує свої ядерні погрози. Варто розуміти, що наявність чи відсутність ядерної зброї є фактором безпеки для інших країн.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що світ нарешті це зрозумів. Тепер лідери держав усвідомлюють, як можуть захистити своїх громадян.

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Як світ реагує на погрози Путіна

У відповідь на погрози Путіна світ починає значно більше озброюватись, ніж раніше. Тепер навіть не стоїть питання міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ситуація змінилася кардинально. Якщо країна не має власного озброєння, вона звертається до інших держав.

Це дуже яскраво підтверджує приклад Данії, яка звернулася з ініціативою про розміщення на своїй території ядерної зброї. Також з'явилася інформація, що схоже прохання має Польща щодо розміщення на її території французької зброї.

Останні заяви лідерів країн свідчать про зміну у ставленні до власної безпеки. Вони усвідомлюють, що мають забезпечувати нову "рамку" європейської безпеки.

Світ розуміє, що ядерна зброя є гарантією взаємного стримування,

– наголосив Олексій Буряченко.

Не варто сподіватися, що Росія зупиниться в Україні. Це є об'єктивним фактом, який цілком очевидний. Доки світ не ухвалить рішення щодо денуклеаризації цього терористичного режиму - ядерні погрози лунатимуть далі.

"Я думаю, що дуже скоро така ядерна риторика почне лунати до країн Європейського Союзу. Тому Путін може розпочати ядерну війну, яку нашій планеті не вдасться перенести", – підкреслив Олексій Буряченко.

Отже, до таких загроз треба ставитися дуже серйозно. Небезпеку мають усвідомлювати навіть країни глобального півдня.

Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що Росія не застосовувала ядерну зброю, бо в цьому не було потреби. Диктатор додав, що нібито виконає всі цілі так званої "сво" і без її використання.