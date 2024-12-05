Світ перебуває на порозі "третьої ядерної ери", – глава британської армії Тоні Радакін

Очільник армії Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін вважає, що світ стоїть на порозі "третьої ядерної ери". Він також зазначив, що наразі спостерігається майже повна відсутність запобіжників, які б сприяли безпеці.

Радакін вважає, що нова ера є більш неоднозначною та небезпечною, ніж попередні. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Чому можлива "третя ядерна ера"

Радакін заявив, що розгортання тисяч північнокорейських військ на кордоні з Україною є "найнезвичайнішою подією року". Він вважає, що оборонний пакт Москви з Пхеньяном "може передбачити обмін найбільш чутливими технологіями та досвідом" між країнами.

За його словами, світ перебуває на зорі третьої ядерної ери, яка визначається розповсюдженням ядерних і руйнівних технологій і майже повною відсутністю архітектури безпеки, яка була раніше.

Окрім цього, глава британської армії згадав про нарощування ядерної зброї Китаєм і ядерні програми Ірану та КНДР і назвав це приводом для занепокоєння.

Водночас Радакін запевнив, що Велика Британія та її союзники по НАТО захищені від прямого нападу з боку Росії, тому що "вона знає, що відповідь буде". Він також додав, що стратегія стримування НАТО працює, але йому "потрібно залишатися сильним і зміцнюватися проти більш небезпечної Росії".

Ми повинні відчувати ризик трагедії, щоб гарантувати, що ми її уникнемо, і цей ризик трагедії зростає. Світ небезпечніший, а виклики більші,

– каже Радакін.

Попри це, він запевнив, що світ має спроможність, структури та час для вирішення цих викликів. Очільник британської армії зазначив, що міжнародний ядерний порядок підтримувався такими країнами, як Велика Британія та США, які поширили свою парасольку на союзників, щоб гарантувати їхню безпеку.