Ядерна загроза: Шойгу виконав наказ Путіна про посилення бойового чергування сил стримування

Шойгу виконав наказ Путіна про посилення бойового чергування сил стримування. Напередодні агресор лякав Україну використанням ядерної зброї.

Окупанти почали несення бойового чергування у посиленому складі, пишуть російські ЗМІ.

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Наказ Путіна

На четвертий день війни Росії проти України Путін наказав перевести так звані сили стримування, у тому числі ядерну зброю, у "посилений режим бойового чергування".

Експерти переконані, що на такий крок Москва не наважиться. Однак це вже свідчить про те, що кремлівські плани провалились. В окупантів – страшенна паніка.