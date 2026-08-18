Саме цього світ багато десятиліть намагався не допустити. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Світ без безпекових гарантій

І тому справа значно більша за одну заяву Дональда Трампа про американських військових.

Коли Сполучені Штати ставлять під сумнів власні гарантії, наслідком може стати не просто погіршення відносин із конкретним союзником.

Наслідком може стати світ, у якому дедалі більше держав вирішать, що чужим гарантіям довіряти небезпечно.

І що захищати себе треба самим.