Одна з найбільших дурниць Путіна, – Піонтковський про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Путін планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю. Це одна з найбільших його дурниць, яка викликає невдоволення, зокрема, й у Китаю.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Путін заявив про те, що розташує ядерну зброю в Білорусі у відповідь на постачання ЗСУ уранових снарядів від Великої Британії.

Дивіться також Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Фізіологічна потреба Путіна – погрожувати Заходу

Піонтковський розповів, що погрожувати Заходу – це фізіологічна потреба Путіна. Робить він це махаючи своєю ядерною зброєю. Очевидно, від цього він отримує оргазм, хоча він розуміє, що війну програв, і до нього вже приходять "вершники його апокаліпсису":

Листи від "мобіків", які кажуть, що будуть тікати з поля бою.

Керівник ПВК "Вагнера" Пригожин, який щодня записує відео, де говорить, що зрадники з генштабу не дають йому снаряди. Де генштаб – там і головнокомандувач. Пригожин, крім того, погрожує, якщо піде з-під Бахмута, то фронт обвалиться.

Розмова Йосипа Пригожина з Ахмедовим – це типовий зріз розмови еліти у вітальнях Кремля.

У цій ситуації єдине психологічне задоволення для Путіна – це погрожувати й махати ядерною бомбою. Тож, я думаю, що основний мотив Путіна – це не "погратися" з Сі, а чимось налякати американців, чим Путін і займається 15 років,

– зазначив російський публіцист зі США

Він додав, що через це свого часу Україну та Грузію не взяли в НАТО. Однак тепер Путіну сказали, що буде, якщо він використає ядерну зброю. Його армія буде знищена, до того ж армія НАТО навіть не буде заходити на територію Росії для цього, а самого диктатора вб'ють.

Піонтковський про розміщення ядерної зброї в Білорусі: дивіться відео

Роль Білорусі у ядерних шантажах Путіна

За словами російського публіциста зі США, певний ступінь свободи у Лукашенка є. Інакше б він уже підписав усі неохідні документи і став би просто секретарем мінського обкому. Не даремно ж Лукашенко літав до Сі в Китай, де, очевидно, просив гарантій територіальної цілісності, які Пекін надав, зокрема, Казахстану.

"Путін убив Макея якраз тому, що він був основним каналом зв'язку Лукашенка з Заходом і Китаєм. З Заходом контакт Путін терпів, але коли з'ясував, що Лукашенко в Китаї грає свою гру, перестав. Напевно, китайські товариші після заяви Путіна про ядерну зброю в Білорусі, вже зв'язались з Лукашенком", – зауважив Піонтковський.

Як він зазначив, цікавими тепер виглядають 3 події – Радбез ООН, звернення Лукашенка до білорусів 31 березня та його зустріч з Путіним 6 квітня. Крім того, тепер і візит Макрона в Китай не виглядає таким порожнім. Очевидно, в Пекіні будуть обговорювати саме ці вибрики Путіна.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі: реакції