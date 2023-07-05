Сі Цзіньпін застеріг Путіна від застосування ядерної зброї проти України, – Financial Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін застеріг російського диктатора Владіміра Путіна від застосування ядерної зброї проти України. Про це він сказав йому під час свого візиту до Москви у березні.

Джерела кажуть, що у розмовах з дипломатами інших країн китайські чиновники почали називати відмову Росії від ядерних загроз своїм досягненням. Таким чином, це допомагає Пекіну відновлювати відносини з Європою.

Зверніть увагу Теракт росіян на ЗАЕС вважатиметься застосуванням ядерної зброї, – Данілов

Сі Цзіньпін застеріг Путіна від застосування ядерної зброї

Як стало відомо, Китай публічно виступав проти використання ядерної зброї. Застереження Сі дало Заходу надію на те, що Пекін дотримується цієї риторики й за зачиненими дверима.

Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях,

– зазначив високопосадовець адміністрації США.

Джерела, які близькі до Кремля, наголошують, що російський диктатор особисто вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги. Так, ядерний удар, ймовірно, перетворить райони, які Путін хоче окупувати, на "опромінені пустки", й це мало що дасть для просування терористів на фронті.

До речі, рупор Кремля Дмітрій Пєсков не підтвердив повідомлення про те, що лідер КНР застерігав Москву від застосування ядерної зброї проти України. Він наголосив, що за підсумками візиту нібито було надано багато інформації - у прийнятих документах та заявах для преси.

"Все інше є вигадками", – пробурмотав Пєсков.

Китай розчарувався у Путіні

Нещодавно військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Владіміра Путіна. Після подій 24 червня Китай більше не розглядає Росію як союзника.

Жданов вважає, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий "переворот". Після цих подій Сі не розглядає Росію як союзника, а виключно як сировинну базу.