Путін відверто погрожує: чи використає Росія ядерну зброю проти України

Ще до повномасштабного вторгнення Росія неодноразово погрожувала своєю ядерною зброєю. Нещодавно диктатор Путін в черговий раз нахабно погрожував усьому світу ядеркою. Він, можливо, хотів би використати її проти України, але є нюанс.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. Нещодавно під час форуму у Валдаї диктатор навіть заговорив, що колись ядерна зброя може бути застосована.

Чи використає Росія ядерку проти України?

Як наголосив експерт, наразі зрозуміло, що диктатор не збирається припиняти війну проти України. Росія продовжує переводити економіку на військові рейки. А Китай підтримує РФ, аби вона трималася на плаву.

При цьому спроби Дональда Трампа відірвати Росію від Китаю є безперспективними. Однак у його оточенні вже з'являються люди, які доносять реальний стан справ, змушуючи Трампа сумніватися в "миролюбстві" Путіна.

Експерт прокоментував нові ядерні погрози Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Крім цього, Путін знову заговорив про ядерну зброю. Але поки надзвичайно малоймовірно, що він ризикне застосувати її проти України. У Кремлі постійно погрожують вдарити то по Україні, то по Європі, але нічого далі не роблять. І тут важливою є позиція Китаю.

Надходила інформація, що Китай у 2024 році заборонив Росії використовувати ядерну зброю як проти України, так і загалом проти інших. Європейський ринок є надзвичайно важливим для Китаю. Там товарообіг на понад 800 мільярдів євро на рік,

– сказав Леонов.

Додамо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує удари по критичній інфраструктурі України. Головними цілями визначені Київ, Харків, Одеса та Львів. Там також спробують бити по інфраструктурі АЕС, аби від'єднати її від загальної мережі та створити колапс.