Росія робить акцент на ядерній загрозі через величезні втрати на фронті, – IISS

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень розповіли, що наразі Росія робить акцент на наявності великих запасів нестратегічного ядерного озброєння. Зокрема, це відбувається на тлі великих втрат країни-агресорки у воєнній кампанії проти України.

На думку експертів війна в Україні також підвищила готовність Росії використати своє ядерне озброєння. Це для країни-агресорки є способом "стримати перемогу НАТО у майбутньому конфлікті".

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Росія має схожу ядерну доктрину з СРСР

Автор матеріалу IISS Вільям Альберк стверджує, що російська ядерна доктрина, особливо щодо нестратегічної ядерної зброї, стала однією з найактуальніших проблем у міжнародних відносинах.

Громадськість у всьому світі приділяє пильну увагу війні в Україні та безрозсудному використанню Росією ядерної загрози, а також її нещодавно оголошений намір розмістити тактичне ядерне озброєння на території Білорусі,

– пише автор.

Він наголошує, що з точки зору Заходу, особливу тривогу викликає віра Росії в її здатність здобути й утримати ескалаційне домінування, а також привести втрати особового складу та матеріальних засобів до рівня, якого Захід не уявляє. Цю толерантність до втрат може також розділити Китай.

"Чим більше можна зрозуміти російську доктрину та військову думку, тим більша ймовірність того, що стримування з Росією можна зберегти", – зазначив він.

Альберк також підкреслив, що російське мислення щодо ядерної зброї, і, зокрема, тактичної, виглядає сумісним з певними напрямками радянського мислення, але зі значними розривами через підвищення точності та смертоносності як тактичних, так і далекобійних ракет.

Москва вважає, що тактичне ядерне озброєння відіграє значну роль у координації з усім набором своїх військових і невійськових інструментів влади, у стримуванні небажаних конфліктів, формуванні поля бою для запланованих конфліктів, обмеженні ескалації та забезпеченні переваги в будь-якому конфлікті,

– зазначив експерт IISS.

Москва використовує ядерку як спосіб шантажу

Крім того, автор матеріалу наголосив, що Росія думає, що тактичне ядерне озброєння забезпечує асиметричну перевагу над безпосередніми сусідами, США та їхніми союзниками.

"Президент Путін заявив, що ядерна зброя Росії є гарантом її суверенітету та статусу великої держави, стримуючи неминучі спроби США змінити його правління. Дуже ймовірно, що Путін сприймає тактичне ядерне озброєння, як один із гнучких інструментів, який він може використовувати для шантажу", – зауважив автор.

Зокрема, з цією метою Росія використовує та продовжує розвивати тактичне ядерне озброєння різних типів і радіусів дії, щоб забезпечити ядерний варіант на кожному щаблі початку ескалації.

Так, у війні проти України Росія використовувала прямі ядерні сигнали до США та НАТО за допомогою своїх стратегічних ядерних сил.

Зовсім недавно Москва продемонструвала у випадку з Білоруссю, що розглядає тактичне ядерне озброєння як корисний інструмент для подальшого контролю над своїми ближніми сусідами й посилення своєї сили примусу проти НАТО,

– пише автор.

Альберк також припустив, що Росія, ймовірно, не вважає американський арсенал тактичного ядерного озброєння значною загрозою. А російське уявлення про відсутність надійної волі Заходу застосувати ядерну зброю чи прийняти жертви під час конфлікту ще більше підсилює агресивну думку та доктрину нестратегічного ядерного озброєння Росії.

Експерт також наголосив, що Росія все ж хвилюється, що США можуть повернутися до більш надійної позиції сил нестратегічного ядерного озброєння в Європі. Проте Росія має додаткову впевненість у тому, що вона зможе вчасно виявити та відреагувати на будь-який подібний сценарій завдяки прозорості та тривалим термінам прийняття таких рішень у Конгресі та НАТО.