Жданов пояснив, для чого росія тимчасово вивела ядерні об'єкти з-під інспекції США

росія вирішила тимчасово закрити свої об'єкти з ядерним арсеналом для інспекторів зі США. кремль так намагається залякати світ і змусити піти на компроміс.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що фактично такий крок є виходом в односторонньому порядку із ядерної угоди зі США.

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"росія намагається залякати світ"

Жданов вважає, що росія продовжує ядерний шантаж усього світу. Адже, відмовляючись від верифікації ядерного запасу відповідно до міжнародного договору, москва намагається налякати Захід, і насамперед США.

Річ у тім, зауважив військовий експерт, що, коли люди не знають – вони лякаються.

Якщо людина налякана, то цією людиною дуже легко керувати. На що й розраховує російська федерація,

– пояснив Жданов.

За словами військового експерта, росіяни намагаються залякати світ і змусити його піти на компроміс.

Чи означає це вихід росії із ядерної угоди зі США

Жданов зазначив, що відмова росії від виконання умов цього договору фактично є виходом із нього в односторонньому порядку.

До речі, це відповідь. Зверніть увагу, Сполучені Штати декілька днів тому запропонували розпочати нові консультації стосовно договору СНВ-3 про обмеження стратегічних наступальних озброєнь,

– зауважив він.

А росія, додав військовий експерт, відповіла тим, що фактично вийшла із наявного договору.

Жданов про ядерний шантаж кремля: дивіться відео

Чи важче буде відстежувати процеси щодо боєзапасу рф

Жданов вважає, що саме відстеження як було, так і залишиться. А верифікація полягає у перевірці.

Вас допускають на об'єкт, де зберігаються ядерні боєзапаси. У вас є схема, яка підписана і затверджена російською федерацією. Ви заходите і перевіряєте номери контейнерів і типи боєприпасів, які там зберігаються,

– сказав військовий експерт.

Спостереження ж, додав він, ведеться будь-яким іншим способами, починаючи з агентурної розвідки і закінчуючи технічними засобами розвідки, в тому числі й космічними. Тому переміщення будь-якого боєзаряду буде відстежуватися.

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росія вирішила тимчасово вивести з-під інспекцій США свою ядерну зброю. Причиною такого рішення у москві назвали санкції, які запровадили проти країни-агресорки після її вторгнення в Україну.

Наявність у росії ядерної зброї дозволяє кремлю погрожувати Україні та країнам Заходу. На тлі таких погроз російський лідер владімір путін цинічно заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана.

Американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що путін навряд чи наважиться розв'язати ядерну війну, ймовірність такого розвитку подій незначна. Водночас диктатор може застосувати проти України хімічну зброю.

росія не раз застосовувала ядерні погрози щодо всього світу, а не лише України. Зазвичай кремль робить це у безвихідних ситуаціях , коли не має успіхів на полі бою, тобто завжди. Аналітики з американського Інституту вивчення війни припустили, де б він міг їх використовувати.

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