Метушня й переміщення техніки: військовий експерт оцінив ядерні тренування Росії

Владімір Путін заявив, що Росія проведе тренування стратегічних сил і відпрацює пуски ракет. Такий крок нібито спричинений "зростанням геополітичної напруженості", а також "появою нових загроз".

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський наголосив 24 Каналу, що проведення навчань – це не більше, ніж блеф і шантаж. Причина в тому, що головний компонент, яким є ядерний боєприпас, не залучається.

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Що відомо про ядерну зброю Росії

Окупанти можуть до втрати свідомості тренувати переміщення своїх комплексів, транспортування зарядів чи розгортання і завдання ядерних ударів, але на цьому все. Варто звернути увагу на абсолютно спокійну реакцію членів ядерного клубу, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції. Вони розуміють, що за діями Росії не стоять ніякі реальні кроки.

Ніхто з цих країн не заявив про зміну в алгоритмах обслуговування ядерних об'єктів на території Росії. Тому всі ці навчання – це виключно метушня, пов'язана з переміщенням особового складу, персоналу, якоїсь техніки, видів озброєння і відпрацювання бойових алгоритмів,

– пояснив Сергій Грабський.

Він додав, що країна-агресорка сама не знає, що має у своїх руках, адже за час існування ніколи не проводила жодного ядерного випробування боєприпасів. Росіяни фактично не знають, що це таке, і з чим вони мають справу.

Сергій Грабський пояснив, що існують два типи ядерних боєзарядів: плутонієвий і урановий. Для уранового не існує такого поняття, як деградація. У нього дуже великий період розпаду, тому таку ймовірність навіть не варто розглядати.

Натомість плутонієві заряди мають досить обмежений час експлуатації і їх потрібно міняти. Але визначити готовність чи неготовність боєприпасу можна тільки під час випробувань. А росіяни цього ніколи не робили.

Чому в Росії не було ядерних випробувань

Є таке поняття, як ядерна тріада. До неї належать Повітряні сили, ракетні війська стратегічного призначення і Військово-морський флот. Використати ядерний об'єкт – це не просто взяти з полиці ядерну бомбу. Це дуже тривалий і складний технологічний процес.

До того ж світ він не стояв на місці. Він відпрацював досить ефективний алгоритм контролю. Тільки на території України, за певними даними, є близько 15 тисяч датчиків контролю рівня радіації.

Будь-яке переміщення будь-якого радіоактивного об'єкта, яке є несанкціонованим, одразу потрапляє в поле зору міжнародної спільноти, зокрема МАГАТЕ. Також не забуваймо, що існує система постійного супутникового й оперативного стеження за кожним ядерним об'єктом,

– підкреслив військовий експерт.

Отже, зміна в алгоритмі обслуговування об'єкта викличе миттєву реакцію членів ядерного клубу. Тому навіть якщо Росія захоче взяти ядерну ракету й щось з нею робити – про це моментально стане відомо.