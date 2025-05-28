Росіяни феєрично облажалися: детальні плани секретних ядерних об'єктів були у відкритому доступі

ЗМІ стало відомо, що в тендерній документації можна було побачити плани секретних ядерних об'єктів Росії. До того ж – у найдрібніших деталях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Настоящее время".

Дивіться також Як Росія хитро підставила Україну: інтерв'ю з Костенком про ядерне роззброєння

Що можна дізнатися з опублікованих даних про російську ядерну зброю

Данське видання Danwatch і німецьке Der Spiegel вивчили тендерну документацію. І виявили, що там були сотні схем бази ракетних військ стратегічного призначення в місті Ясний Оренбурзької області.

Зазвичай внутрішні плани таких об'єктів є таємницею, яка особливо охороняється. Та завдяки нехлюйству тепер відомо, як влаштовані російські бази.

З документів випливає, що бази зовні захищені комплексними системами моніторингу з дистанційно керованими кулеметами і гранатометами, а також сучасними засобами ППО. За зовнішнім периметром встановлено три рівні електричних загороджень, датчики сейсмічної активності та радіоактивності, залізобетонні стіни, вибухостійкі двері та вікна, а також системи сигналізації з магнітними контактами та інфрачервоними датчиками.

Секретні плани росіян, які потрапили у відкритий доступ

Іще в документах можна докладно дізнатися про внутрішнє планування об'єктів, "включаючи розташування приміщень для зберігання захисних костюмів та зброї, диспетчерських та підземних тунелів, що з'єднують приміщення".

У документах вказані місця, де солдати їдять, сплять, відпочивають та тренуються, а також які тренажери використовують та в які ігри грають у вільний час,

– наголосили медійники.

Загалом для зберігання ядерної зброї у Росії використовують 11 об'єктів. Більшість розширили і модернізували. Тож модернізація стратегічних ядерних сил Росії реальна.

Іноземні експерти назвали цей витік серйозним збоєм у процедурах. І припустили, що ядерні об'єкти можуть стати вразливими для зовнішніх атак.