Видання The Wall Street Journal, Reuters та AP повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, яка передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Про це пише Ігор Семиволос.

Класичні обмеження в угоді відсутні

Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень, тобто так званого "золотого стандарту", який забороняє власне збагачення. Документ й не вимагає від саудитів підписання Додаткового протоколу МАГАТЕ, який дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки.

Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядалися Вашингтоном як "ціна" за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер США надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань.

Що це означає для регіону?

По-перше, розширення "ядерного клубу". Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технологій збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході.

По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців (зокрема обіцяють F-35 Туреччині). У результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва.

По-третє, зростання впливу Катару, який зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа.

Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Беньяміну Нетаньягу країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок, заради внутрішньополітичного виживання. У результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав "ядерний поріг" у сусідній країні, посилення Туреччини й Катару та повну ізоляцію в цих переговорах.

Наразі угода передається до Конгресу США, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого дому, тому боротьба перемістилася в публічну та парламентську площину.