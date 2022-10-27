США незабаром розмістять нові ядерні бомби у Європі через загрозу Росії, – Politico

Розміщення модернізованої гравітаційної бомби B61-12 було заплановано на весну 2023 року. Однак через ядерні погрози Росії ці терміни скоротили.

Тепер вдосконалену гравітаційну бомбу планують розмістити на базах НАТО у Європі уже у грудні цього року. Про це повідомили представники США союзникам по НАТО під час закритої зустрічі в Брюсселі.

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Що передбачає програма НАТО

Це розміщення передбачає заміну старішої ядерної зброї на сучаснішу версію для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників. Ба більше, воно необхідне для забезпечення модернізації та безпеки арсеналу. Пришвидшення ж цієї заміни викликане:

посиленням напруги через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні,

розумінням, що Заходу потрібно зробити більше, щоб утримати Кремль від втілення своїх погроз.

Зазначимо, що модернізація ядерної програми B61 відкрито обговорювалася тривалий час. Як заявив генерал Патрік Райдер, "модернізація американської ядерної зброї B61 триває роками, і планується безпечна та відповідальна заміна старішої зброї на модернізовану B61-12". Він також зазначив, що це жодним чином не пов’язано з війною в Україні.

Також директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ханс Крістенсен зазначив, що новий графік прибуття є ознакою того, що зброю підготували раніше, ніж планувалося.

Зауважимо, що оголошення про пришвидшення розміщення ядерної зброї було зроблено за кілька днів до щорічних ядерних навчань НАТО Steadfast Noon. У відповідь Кремль провів свої ядерні навчання, які імітували "масований ядерний удар" у відповідь на ядерну атаку на Росію.

Занепокоєння союзників

Однак у деяких спостерігачів є побоювання, що така пришвидшена заміна лише призведе до збільшення напруги у Європі. Так, згідно з даними Politico, 15 союзників по НАТО висловили стурбованість тим, що Альянс "не повинен піддаватися ядерному шантажу Путіна". Вони вимагали продовження консультацій в НАТО для забезпечення постійної готовності та послідовного обміну повідомленнями.

Також директор з питань політики у Plowshares Fund, групі з питань роззброєння Том Колліна зазначив, що будь-які кроки, пов’язані з ядерною зброєю, можуть мати непередбачені наслідки. Зокрема, вони можуть призвести й до ескалації.

Натомість у виданні зазначають, що повідомлення про пришвидшення розміщення ядерної зброї направлене не стільки на Москву, скільки на європейських союзників, які відчувають себе особливо вразливими перед нею. Адже у Кремлі й так знають, що на базах НАТО у Європі уже є старіші бомби B61, які попри вік можуть бути загрозою для Росії.

Що відомо про ядерну зброю НАТО

Термоядерні бомби B61, які зараз знаходяться на базах НАТО у Європі, були розроблені ще на початку 1960-х років. Ці бомби, які зараз зберігаються на авіабазах у Німеччині, Італії, Бельгії, Нідерландах і Туреччині, хочуть замінити на сучаснішу версію B61-12. Загалом це близько 100 бомб.

Як повідомив Ханс Крістенсен, модернізації цієї зброї стосуються неядерних аспектів конструкції некерованої бомби. Зокрема вони передбачають видалення парашута та встановлення нового комплекту хвостового оперення, а також інші вдосконалення для збільшення точності влучання.

Згідно з даними Politico, боєголовка ядерної зброї США є універсальною, адже її вибухову потужність можна корегувати залежно від цілі.

Також нова версія розширює перелік літаків-бомбардувальників та винищувачів, які можуть її переносити.