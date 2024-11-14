У Зеленського відреагували на розмови про "українську ядерну бомбу"

Західна преса неодноразово розглядала те, що влада України серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. В Офісі Президента України назвали це черговими "спекуляціями".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка у його телеграм-каналі.

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Що сказав Подоляк

Важливо не плутати поняття "ядерна зброя" і "оптимальна опція стримування". Така зброя, навіть якби Україна змогла її в осяжному майбутньому створити (а про це взагалі не йдеться), не може стримати імперію з другим за розміром ядерним арсеналом у світі. Це ж зрозуміло,

– написав він.

За його словами, відповідними розмовами про "українську бомбу", якої не існує, радше за все намагаються "затушувати" небажання Заходу "застосувати проти російської імперії по-справжньому руйнівну зброю".

Як каже радник, йдеться насамперед про суворе дотримання наявних санкцій, їхнє розширення на експорт нафти й газу, передання Україні заморожених у Європі російських активів, припинення постачання через треті країни до Росії компонентів та обладнання для військового виробництва.

Також це стосується запровадження санкцій проти широкого списку російських чиновників, промисловців і пропагандистів війни, а також ізоляції агресора замість безлічі сигналів про бажання вступити з ним у переговори.

"Чому світ спокійно сприймає знищення українських міст, але не готовий навіть обговорювати знищення економічної основи російського мілітаризму, яке можна реалізувати без жодного пострілу", – резюмує Подоляк.