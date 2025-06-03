Який вплив мало б на Росію те, якби Україна мала ядерну зброю

Окрім нашого вступу до НАТО, Владімір Путін дуже боїться, що Україна може стати ядерною державою. І Захід, і Росія проти цього. Хоча це зробило б нашу державу дуже сильною.

Якби Україна не віддала ядерну зброю за умовами Будапештського меморандуму та інших домовленостей, то могла б поставити Росію на місце. Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк.

Читайте також Це було тупо та безвідповідально, – Зеленський про те, що Україна віддала ядерну зброю

Це поставило б на місце Росію

Микола Давидюк зазначив, що Україні не потрібна міжконтинентальна ядерна ракета. Однак наша держава мала від 2 до 4 тисяч тактичних ракет, які можна доносити звичайними Mirage. Вистачило б і сотні.

Але цього вистачить, щоб поставити на місце Росію у кожну секунду, коли вона задумає зайти в Чернігівську, Сумську, Київську, Запорізьку чи Донецьку область і так далі. Це змінює гру,

– підкреслив він.

Однак зараз Україні важливо вступити до НАТО. Наша держава зараз захищає Захід від Росії, тому партнери повинні підтримати плани України щодо членства в Альянсі.