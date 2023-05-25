Путін уже підписав указ: Росія переміщує ядерні боєприпаси в Білорусь
Зранку 25 травня стало відомо, що Росія та Білорусь таки домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України. А згодом білоруський диктатор повідомив, що ядерну зброю уже почали переміщувати.
Про розміщення ядерної зброї у Білорусі Лукашенко повідомив в кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму, що проходить у Москві. Його заяву поширили білоруські ЗМІ, пише 24 Канал.
Варте уваги Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі
Ядерна зброя вже може перебувати на території Білорусі
Як повідомив Лукашенко, Путін його проінформував щодо підписання відповідного указу. Ним визначалися дії держав щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі.
Ухвалене рішення в розвитку того, що сказано було усно. Але нам треба було підготувати там місця зберігання та інше. Ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося,
– підкреслив Олександр Лукашенко.
При цьому журналіст уточнив у диктатора, чи зброя масового ураження уже перебуває на території Білорусі. На що самопроголошений президент відповів: "Можливо. Я приїду – подивлюсь".
Лукашенко заявив про переміщення ядерної зброї: відео
Документ про розміщення ядерної зброї
Зазначимо, що декількома годинами раніше обидві країни остаточно домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України. Документ про це підписали міністри оборони Білорусі та Росії у Мінську.
При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його держава зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з Росією у військовій сфері.
Що передувало цим подіям
- Варто зазначити, що про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі заговорили ще наприкінці березня 2023 року. Тоді Путін заявив, що Лукашенко нібито неодноразово просив його про розміщення ядерної зброї на своїй території.
- Російський диктатор тоді заявив, що вже допоміг білорусам переобладнали 10 типів літаків до застосування тактичної зброї, передав ракетний комплекс"Іскандер", з 3 квітня розпочне навчання екіпажів та будівництво сховища для ядерної зброї. При цьому завершити це будівництво планувалося до 1 липня.
- Однак Путін заявив, що при цьому всьому не йдеться про надання Білорусі ядерної зброї для користування Лукашенком. Кремль захотів розмістити свої ядерні сили на території сусідньої країни, щоб експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.
- Натомість у Лукашенка тоді заявили, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі є "вимушеними діями у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності". А також не забули додати, що така співпраця нібито здійснюється у "суворій відповідності" з міжнародним правом.