Путін уже підписав указ: Росія переміщує ядерні боєприпаси в Білорусь

Зранку 25 травня стало відомо, що Росія та Білорусь таки домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України. А згодом білоруський диктатор повідомив, що ядерну зброю уже почали переміщувати.

Про розміщення ядерної зброї у Білорусі Лукашенко повідомив в кулуарах Вищого Євразійського економічного форуму, що проходить у Москві. Його заяву поширили білоруські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Ядерна зброя вже може перебувати на території Білорусі

Як повідомив Лукашенко, Путін його проінформував щодо підписання відповідного указу. Ним визначалися дії держав щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Ухвалене рішення в розвитку того, що сказано було усно. Але нам треба було підготувати там місця зберігання та інше. Ми все це зробили, тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося,

– підкреслив Олександр Лукашенко.

При цьому журналіст уточнив у диктатора, чи зброя масового ураження уже перебуває на території Білорусі. На що самопроголошений президент відповів: "Можливо. Я приїду – подивлюсь".

Лукашенко заявив про переміщення ядерної зброї: відео

Документ про розміщення ядерної зброї

Зазначимо, що декількома годинами раніше обидві країни остаточно домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території північного сусіда України. Документ про це підписали міністри оборони Білорусі та Росії у Мінську.

При цьому міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що його держава зацікавлена в подальшому розвитку стратегічних відносин з Росією у військовій сфері.

Що передувало цим подіям