Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову виступив із ядерними погрозами на адресу України та Заходу. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль використовує таку риторику, аби залякати західних партнерів України та змусити їх обмежити українські удари по території Росії.

Про це йдеться у звіті ISW від 23 листопада.

Чому Медведєв знову заговорив про ядерну зброю?

23 листопада Дмитро Медведєв опублікував статтю в Московському журналі міжнародного права. У ній він закликав Україну та її союзників пам'ятати про російську ядерну доктрину.

За словами Медведєва, Росія нібито має право, а в окремих випадках навіть зобов'язана використовувати всі доступні засоби, зокрема ядерну зброю, для забезпечення власної національної безпеки.

Він також заявив, що Україна та країни НАТО вже перетнули поріг, за якого Росія могла б завдати превентивного ядерного удару. Водночас Медведєв стверджує, що Москва поки не бачить прямої необхідності ухвалювати таке рішення.

В ISW нагадали, що в листопаді 2024 року Кремль оновив ядерну доктрину. Зокрема, до неї внесли положення, яке дозволяє Росії розглядати застосування ядерної зброї у відповідь на використання звичайного озброєння, якщо це створює загрозу територіальній цілісності Росії або Білорусі. Серед інших підстав у документі згадується отримання інформації про масований перетин російського кордону засобами повітряного нападу, зокрема крилатими ракетами та безпілотниками.

Яку мету переслідує Кремль?

Аналітики ISW звернули увагу, що російське керівництво регулярно використовує Медведєва для поширення ядерних погроз як усередині Росії, так і на міжнародній арені.

На думку експертів, такі заяви є частиною скоординованої інформаційної стратегії Кремля. Її мета – викликати страх на Заході, стримувати політику підтримки України та схиляти західні країни до рішень, вигідних Росії.

В ISW також нагадали, що Україна вже тривалий час завдає ударів по військових та інших об'єктах на міжнародно визнаній території Росії. Однак це не призвело до збільшення ймовірності застосування Москвою ядерної зброї, наголосили аналітики.

Нагадаємо, 31 травня 2026 року Дмитро Медведєв погрожував ударами по атомних електростанціях України та країн НАТО. Так він відреагував на звинувачення Росії щодо нібито атаки українського безпілотника на Запорізьку АЕС. Медведєв заявив, що Москва може відповісти ударами по українських АЕС та атомних об'єктах держав Альянсу.