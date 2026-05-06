"Росія зараз дуже боїться": чи зважиться Путін на відчайдушний крок – ядерний удар

Так звані російські воєнкори погрожують, що Росія може вдарити ядерною зброєю по Україні. Зокрема, говорять про ракетні удари по Верховній Раді, Офісу Президента, Генштабу. Однак ризик застосування ворогом ядерки майже виключений.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак озвучив 24 Каналу думку, що Володимир Путін дуже наляканий напередодні параду 9 травня. Тому він може робити різні кроки, щоб залякати Україну.

"Росія "здулась" щодо ядерної зброї. Щоб застосувати ядерну зброю, потрібно або натхнення, або сильний відчай. А натхнення та куражу у Росії вже немає. Не можу сказати, що їхнє керівництво у такому відчаї, щоб нести індивідуальну відповідальність за використання зброї, адже вона перебуває в управлінні вузького кола людей, а вони ще хочуть жити і не будуть йти на такі ризики", – підкреслив він.

Чи є загроза ядерного удару?

Як зазначив Олексій Їжак, Росія не заявляла, що збирається завдавати ядерних ударів. Є повідомлення, що ворог може здійснити масований неядерний удар по центру Києва усім, що має: "Орешником", іншими засобами. Для Кремля вкрай важливий парад до 9 травня, тому вони роблять усе, щоб показати росіянам і світу, що нібито саме Росія творить порядок денний. Вночі 6 травня стартувало перемир'я.

Думаю, більше ризику тут не в тому, що росіяни будуть робити ядерні рухи, це майже виключено. А в тому, що вони спробують у ці дні між початком нашого перемир'я і початком їхнього робити кроки, які можна по-різному інтерпретувати. Тобто начебто вони кудись вдарили, але не вдарили. Наприклад, вони додали умови, що перемир'я має стосуватися окупованих територій,

– пояснив експерт.

За його словами, зараз окупанти роблять рухи, що начебто запустять черговий "Орешник", але це ознака їхнього страху. Вони бояться, що їхня інформаційна політика не подіє, і їм не дадуть провести парад. Вони також посилають сигнал власному населенню, що це не тому, що Москва перелякалася, а Україна боїться Росії.

Звичайно, якщо буде ескалація, то росіяни намагатимуться зробити більше, але це не обов'язково центр Києва. Це може бути будь-який об'єкт, який вони можуть уразити, щоб це було відчутно, гучно і з соціальними наслідками. Але вони бояться насамперед того, що їм заважатимуть під час параду,

– припустив Їжак.

Чи можуть росіяни вдарити "Орешником"?

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що "Орешник" – це стара ракета. Є процедура "ліквідація запуском", коли ракета вже не може бути надійною, туди не можна ставити ядерну боєголовку, але можна запустити її з чимось, з певним вантажем.

"Туди набивають металеве сміття і запускають прямо в космос. Вона падає приблизно на територію України і створює ефект, як від метеоритного дощу. Стріляти таким можна тільки вночі, тому що вдень не буде видно, звук буде, але наслідків майже ніяких. Сміття попадало, десь побило абрикоси. Тому можуть запустити, але це буде ознака відчаю, а не сили", – підкреслив Олексій Їжак.

Росія провела ракетні випробування: що відомо?

Росія оголосила про ракетні випробування з ядерним потенціалом напередодні параду до 9 травня у Москві. Вони відбудуться на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі. Це ключовий випробувальний майданчик Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії. Він використовується для тестування ракетного озброєння, зокрема, міжконтинентальних ракет.

Як повідомляли у регіональному управлінні МНС, 6 – 10 травня там здійснюватимуть тестові удари ракетами, які можуть нести ядерний заряд. Відомо, що це перші випробування за останні 1,5 року.

На тлі цього російські пропагандисти погрожують, що Росія завдасть ядерного удару по ключових об'єктах в Україні. Вони заявляють, що нібито здатні випустити кілька ракет "Орешник", близько п'ятдесяти крилатих і балістичних ракет усіх типів, а також близько п'ятисот дронів. Варто зауважити, що реального підтвердження цим словам немає.