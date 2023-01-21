Прораховують варіанти: Росія може готувати ядерний удар, але не по Україні

За інформацією міжнародних розслідувачів, Владімір Путін не відмовився від ідеї застосувати ядерну зброю. При цьому російський диктатор може розглядати ціллю не Україну.

Очільник країни-агресорки справді може розглядати таку можливість. Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв повідомив про те, що Путін цілком серйозно готовий завдати ядерного удару по Польщі.

Росіяни прораховують можливості для ядерного удару

Грозєв переконаний, що російський диктатор зробить це, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться. Як зазначив Ступак, не можна повністю відкидати ймовірність того, що Путін зважиться на такий крок.

Застосування ядерної зброї проти третьої країни, а не проти України, цілком можливе. Але тут точно не буде жодного успіху. Хоча росіяни й прораховують такі можливості (ядерного удару – 24 Канал),

– сказав ексспівробітник СБУ.

Водночас Ступак вважає, що навряд чи Кремль зважиться реалізувати свій план на практиці.

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Чому Кремль призупинив ядерний шантаж

Він нагадав, що у певний момент Владімір Путін та його підлеглий Дмітрій Мєдвєдєв припинили шантаж ядерною зброєю.

За інформацією видання Financial Times, це сталося після того, як американські політики мали розмову з Китаєм. Пекін своєю чергою доніс до Росії, що вже час припинити ядерний шантаж.

В обмін на це західні країни начебто пообіцяли, що не постачатимуть Україні авіацію. Якщо це так, то такий торг прийнятний. Якщо з порядку денного знімається ядерна війна і кінець світу, а ціною цього є те, що Україна не отримає літаки, то хай буде так,

– сказав Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього наголосив, що окрім літаків, є багато інших ефективних засобів, якими можна знищувати ворога.

"Невідомо, у якому стані російський ядерний потенціал"

За словами Ступака, наразі загалом виникає питання, у якому стані російська ядерна зброя і чи є вона взагалі.

Радіоактивні елементи, які містяться у ядерній зброї, потрібно постійно оновлювати. Не можна збудувати ядерну ракету, припустимо, "Сармат", запхати її в шахту і просто зберігати там. За нею потрібен догляд,

– розповів ексспівробітник СБУ.

За його словами, наприклад, американці витрачають 7 тисяч доларів на годину, аби підтримувати у належному стані свій ядерний потенціал. Йдеться про оплату людям, які доглядають за ракетними шахтами, постійний ремонт та підтримку різноманітних комунікацій.

"Навіть були випадки, коли американський уряд звертався до компаній-виробників певного обладнання, яке було встановлено на цих шахтах, з проханням знову зробити це обладнання, оскільки його не можуть замінити нічим іншим", – сказав Ступак.

Він зауважив, що наразі невідомо, чи роблять щось росіяни для збереження свого ядерного потенціалу.

Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю

Експерт Українського інституту майбутнього вважає, що попри любов до ядерних погроз, російський диктатор навряд чи перейде до практичних дій.

"Путін – це людина, яка дуже любить розкішне життя. Так само як і його оточення", – зауважив Ступак.

Він додав, що представники російських еліт дуже цінують свої величезні рахунки, нерухомість за кордоном, яхти та вілли.

Ані Путін, ані його оточення не схожі на самураїв, які погодяться відмовитися від усього цього і згоріти у ядерній війні заради України,

– сказав Ступак.

Ядерні погрози Росії: коротко