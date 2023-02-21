Путін вніс в Думу законопроєкт про призупинення участі в ДСНО: його обіцяють розглянути негайно

Президент Росії Владімір Путін вніс в Думу законопроєкт про призупинення участі в ДСНО. Кремлівські посіпаки пообіцяли розглянути його якомога швидше.

Перший договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь підписали Джордж Буш та Михайло Горбачов у 1991 році у Москві. У ньому мовиться про ліміти боєзарядів, а також засобів їхнього доставлення, повідомляє 24 Канал.

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Путін вніс в Думу законопроєкт про призупинення участі в ДСНО

Під час свого звернення до федеральних зборів Путін оголосив про тимчасову зупинку участі Росії в ДСНО.

Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння,

– заявив кремлівський диктатор.

Водночас він наголосив, що країна-терористка саме призупиняє участь, а не виходить з договору. Згодом голова Держдуми Вячєслав Володін розповів, що Путін виніс відповідний законопроєкт на голосування. Законопроєкт набуде чинності з дня його публікації.

"Путін вніс до Держдуми проєкт про припинення участі в ДСНО. Проєкт закону Держдума розгляне в середу (22 лютого – 24 Канал)", – додав Володін.

Окрім цього, в МЗС Росії заявили, що країна-терористка не нарощуватиме ядерний арсенал після призупинення договору. У заяві відомства вже традиційно поклали відповідальність за рішення призупинити дію ДСНО на США. ️

Що таке СНО-3 чи New START Це останній договір про контроль над озброєннями між США та Росією. Документ підписали у Празі навесні 2010 року на 10-річний термін. 3 лютого 2021 року США продовжили дію New Start. Угода передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, а також до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.

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Україна відповіла на черговий ядерний шантаж

У МЗС України заявили, що Росія продовжує свій ядерний шантаж, спрямований на залякування міжнародної спільноти. Рішення Росії щодо призупинення участі в Договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь – це черговий провокаційний жест Кремля.

Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу,

– констатували в українському МЗС.

Тому відомство вкотре закликало світ дати рішучу відповідь на поведінку Росії – слід негайно вжити заходів для протидії російських маніпуляцій ядерною зброєю.

У Вашингтоні вже прокоментували заяву Путіна про вихід з ДСНО. Держсекретар Ентоні Блінкен назвав таке рішення безвідповідальним. За його словами, попри те, що відбувається у світі, США готові говорити про відновлення угоди щодо ядерної зброї. Штати уважно спостерігатимуть за тим, "що насправді робить Росія".