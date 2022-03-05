Ядерні сили Росія перевела в особливий режим після заяви глави МЗС Британії

Путін видав нову заяву про переведення ядерних сил Росії на особливий режим. Крім того, у санкціях Заходу він бачить "нову війну".

Агресор сказав, що ядерні сили перевели після заяви глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

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Ба більше, санкції Заходу Путін назвав "фактичним оголошенням війни", але каже, мовляв, "до цього поки не дійшло".



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