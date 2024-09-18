Кремль погрожує ядерними випробуваннями: наскільки реальною є загроза

Російський керівник Владімір Путін знову розпочав хвилю шантажу й лякає проведенням ядерних випробувань. Він розуміє наступне: якщо скасують заборону на удари ракетами Storm Shadow по території Росії, то ситуація в країні-агресорці значно погіршиться.

Тому диктатор зараз активно слідує за доктриною ядерного шантажу, яка складається з багатьох етапів. Яких саме та наскільки реальною є загроза – в етері 24 Каналу припустив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Цікаво "Літаючий Чорнобиль": що відомо про ядерні ракети "Буревестник", якими залякує Росія

Мешканцям якого острова у Росії слід занепокоїтися

За словами Тизенгаузена, доктрина ядерного шантажу Росії складається з кількох етапів:

передача Білорусі ядерних зарядів, для яких Алєксандр Лукашенко міг навіть підготувати сховища;

безпосереднє проведення ядерних навчань на білоруській території;

розмови про перехід до випробування ядерної зброї, які суттєво підвищують ворожу риторику.

Що цікаво, за переконанням Владіміра Путіна, якщо ракети Storm Shadow летітимуть по Росії, НАТО автоматично сприйматиметься як сторона конфлікту. Буцім через те, що буде залучена американська система навігації, а британці займатимуться програмуванням.

Путін дійсно може провести ядерні випробування <..> З огляду на досвід росіян, усім, хто живуть неподалік острова Нова Земля, необхідно дуже занепокоїтися. У них же криві руки. Вони можуть все що завгодно зробити,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Нова Земля Архіпелаг в Північному Льодовитому океані між Баренцовим і Карським морями; входить в Архангельську область Росії.

Складається з двох великих островів – Північного і Південного, розділених вузькою протокою Маточкин Шар і багатьох дрібних.

Однак невідомо, у якому стані ядерні заряди. Їх потрібно кожні 10 – 15 років перебирати, а Росія нічого подібного ніколи не робила. Те, що росіяни декларують тисячі ядерних боєголовок, не означає, що вони усі справні.

Навіть якщо Путін натисне "червону кнопку", то більша частина ракет з шахт взагалі не вийдуть. Що буде з Росією, нікому не відомо. Він не хоче цього робити. Він любить життя та своїх маленьких "кабаят" (дітей Аліни Кабаєвої – 24 Канал), про яких Путін останнім часом дедалі частіше говорить,

– наголосив політтехнолог.