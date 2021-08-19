З ядерним двигуном: Росія готується до випробування ракети "Буревісник"

Росія налаштована на чергове випробування своєї крилатої ракети з ядерним двигуном, відомої як "Буревісник". Країна-агресорка вже проводила випробування цієї ракети, тоді були викинуті радіоактивні речовини.

Телеканал CNN опублікував світлини, які засвідчують підготовку до випробування ракети "Буревісник". Ракета розміщена на пусковому майданчику, поблизу Полярного кола.

Нагадаємо Росія готується відновити випробування крилатої ракети "Буревісник", – ЗМІ

Фото 16 серпня зробила комерційна компанія Capella Space, яка працює над супутниковими зніманнями. На радіолокаційній світлині видно, що російський персонал звів велике екоукриття, щоб захистити ракету й екіпаж від поганої погоди.



Ракета "Буревісник" відновлює випробування / Фото CNN

Експерти з озброєння кажуть, що поряд зі стартовим майданчиком є значна кількість об'єктів, які, найімовірніше, є транспортом і вантажними контейнерами. "Жодна з цих ознак не була наявна, під час останнього знімання майданчика в червні (2021 року – 24 канал)", – заявили експерти.

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Випробування ракети "Буревісник": що відомо