Американський бомбардувальник B-52 імітував "пуски" по Ірану: напередодні "ціллю" був Петербург

Американський бомбардувальник B-52 політав біля Перської затоки. Вочевидь, для того, щоб продемонструвати свою силу Ірану.

Американський бомбардувальник B-52 полетів через повітряний простір Ізраїлю в напрямку Перської затоки у супроводі ізраїльських винищувачів F-16.

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B-52 зімітував пуски по Ірану

На тлі напруженості на Близькому Сході ядерний бомбардувальник B-52 продемонстрував силу Тегерану, як напередодні зробив із Росією.

Зазначається, що політ відбувся "в рамках тісної співпраці зі збройними силами США, що є важливим компонентом у підтримці повітряної безпеки Держави Ізраїль та Близького Сходу".

Днем раніше B-52 літав неподалік Санкт-Петербурга