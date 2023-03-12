Американський бомбардувальник B-52 імітував "пуски" по Ірану: напередодні "ціллю" був Петербург
12 березня 2023, 22:32Читать новость на русском
Джерело:Times of Israel
Американський бомбардувальник B-52 політав біля Перської затоки. Вочевидь, для того, щоб продемонструвати свою силу Ірану.
Американський бомбардувальник B-52 полетів через повітряний простір Ізраїлю в напрямку Перської затоки у супроводі ізраїльських винищувачів F-16.
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B-52 зімітував пуски по Ірану
На тлі напруженості на Близькому Сході ядерний бомбардувальник B-52 продемонстрував силу Тегерану, як напередодні зробив із Росією.
Зазначається, що політ відбувся "в рамках тісної співпраці зі збройними силами США, що є важливим компонентом у підтримці повітряної безпеки Держави Ізраїль та Близького Сходу".
Днем раніше B-52 літав неподалік Санкт-Петербурга
- Ввечері 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією – він начебто відпрацював вихід на рубіж умовного пуску крилатих ракет у напрямку Санкт-Петербурга.
- Його курс маршруту відстежував портал Flightradar, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі. Відомо, що літак пролетів через країни Балтії, які межують із кордоном Росії.
- Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав, що це важлива частина вправ і ознака про те, що Альянс дбає про безпеку східного флангу НАТО.
- Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО.
- У російських пабліках ця новина навела хаосу. Громадяни країни-агресорки в паніці. Російські телеграм-канали заявляють, що американський бомбардувальник B-52 Stratofortress нібито відпрацьовував тренувальні польоти з пуску ракет по Санкт-Петербургу.