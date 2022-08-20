У Британії та США заявили, що витік радіації на ЗАЕС може бути порушенням 5 статті НАТО

росія продовжує здійснювати ядерний шантаж на території Запорізької АЕС, Однак у США та Великій Британії застерігають окупантів від катастрофи, адже її можна трактувати як порушення статті НАТО про колективну безпеку.

Про це заявив депутат британського парламенту від Консервативної партії Тобіас Еллвуд. Він наголосив, що навмисне пошкодження ядерного реактора на Запорізькій АЕС можна трактувати фактично як напад на країни НАТО.

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Чому дії росіян на ЗАЕС можуть трактувати як напад на НАТО

У випадку катастрофи на найбільшій АЕС у Європі, радіація може поширитися інші країни, зокрема на ті, які є членами НАТО. Тому британський політик застеріг росіян від провокацій на ЗАЕС, оскільки наслідки цього можуть бути надзвичайно серйозними.

Прояснімо зараз: будь-яке навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в український ядерний реактор, буде порушенням статті 5 статуту НАТО,

– наголосив Еллвуд.

Член Палати представників США Адам Кінзінгер висловив таку ж позицію, як і британський депутат.

"Це справді навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік (радіації 24 канал), який вбиватиме людей у ​​країнах НАТО, це автоматична стаття 5", – заявив Кінзінгер.

Окупанти знову оголосили вихідний на ЗАЕС

5 стаття НАТО передбачає колективну оборону Альянсу, тобто напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх.

Провокації на Запорізькій АЕС є одним зі способів росіян тиснути на Україну та світ. 18 серпня на тлі візиту до України Генсека ООН Антоніу Гутерреша, окупанти заявили про нібито підготовку Україною провокацій на АЕС. Наступний день на станції оголосили вихідним, що знову викликало побоювання щодо того, що росіяни таки влаштують провокацію.

Однак увечері 19 серпня українській розвідці стало відомо про те, що росіяни оголосили черговий вихідний на ЗАЕС – 23 серпня. Таким чином окупанти продовжують створювати загрозу ядерної катастрофи й шантажувати світ.

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