У Росії обговорювали ядерний удар по Німеччині: чого домагається агресор

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україні в російській армії нібито обговорювався сценарій ядерного удару по Німеччині. Розмову окупантів перехопили західні спецслужби під час маневрів їхнього флоту в Балтійському морі.

Про це 24 каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. У виданні Spiegel наголошують, що використання ядерної зброї обговорюють та тренують під час військових навчань. І це нормально – в НАТО теж таке відбувається. Утім, росіяни могли знати, що їх прослуховують і спеціально вкинули таку інформацію, щоб залякати Захід.

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За словами Ейдмана, цілком ймовірно, що у такий спосіб окупанти дійсно хотіли залякати Захід. Ядерний шантаж – постійний інструмент теперішньої зовнішньої політики Росії. А Німеччина – боїться такого розвитку подій.

Німці сильно бояться будь-якої війни. У них це вже як генетичний комплекс. Там багато пацифістів. Вони бояться і категорично не хочуть збільшувати ризик ядерної війни. Путінський режим про це знає і зливає такі дані, щоб німці боялися, ніби Росія може завдати такий удар,

– зазначив Ейдман.

Якби Росія не мала "ядерки" – була б зовсім інша війна

На думку Ейдмана, якби Росія не мала ядерної зброї, то західні країни зовсім по-іншому себе б поводили. Цілком реально, що вони спробували б знешкодити путінський режим військовим шляхом. І вся війна надзвичайно швидко закінчилася б.

Російська влада користується тим, що володіє ядерною зброєю. Це – один з останніх "козирів" Путіна.

Ядерна зброя – останнє, що може дістати Путін . За допомогою конвенційної зброї він не може перемогти. Якби була конвенційна війна з НАТО, то все дуже швидко закінчилося б розгромом Росії. Єдине, що лишається Путіну – загрожувати ядерною зброєю,

– вважає Ейдман.

Якби в Росії не було б "ядерки", то її швидко б розгромили – Ейдман: дивіться відео

Додамо, як вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Україна переможе у війні проти Росії вже наступного року. А заколот проти Путіна – один з ймовірних сценаріїв завершення війни.

Він підкреслив, що українська армії поверне усі території станом на кордон 1991 року. А російський диктатор Путін може цього й не побачити. Він навряд чи виживе до завершення війни. Вже зараз в Росії йдуть дискусії, хто прийде йому на заміну.