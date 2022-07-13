Зате у путіна цілий бункер: адреси бомбосховищ для москвичів є "державною таємницею"

Нікого вже не здивуєш, що росії байдуже на своїх людей. путінському режиму вони не потрібні ні зараз, ні в майбутньому, хіба що як гарматне м'ясо.

Але тепер їх ненавидить весь світ, а вони бояться, тому й цікавляться у мерії москви, де в місті є бомбосховища на всякий випадок. Депутату, який поцікавився таким, відповіли, що адреси укриттів є "державною таємницею", інформує 24 канал.

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москва боїться ядерного удару

Депутат, який надіслав мерії москви запит щодо бомбосховищ пояснив його тим, що держпропаганда та окремі депутати періодично погрожують іноземним державам ядерними ударами. Тому він вважає очевидним те, що збільшується ризик удару в відповідь по москві.

Тому обранець хотів дізнатися адреси бомбосховищ у тих районах, де живуть його виборці. Мовиться про Некрасівку, Косино-Ухтомський, Новокосине, Вихіно-Жулебіне, Вешняки.

Мерія москви відповіла, що бомбосховища в цих районах є, але конкретна інформація про них – це держтаємниця. Тепер депутату страшно уявити, до чого може призвести така "таємність", коли в годину Х ніхто не знатиме, куди йти.

Він пообіцяв звернутися до прокуратури, щоб там перевірили, чи законно прирівнювати адреси бомбосховищ до державної таємниці.

Ядерний шантаж росії

Періодично з кремля лунають заяви та погрози, мовляв, світ забув, що у росії є ядерна зброя. Її можуть і використати й випустити бомбу. За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, росія вже не так активно лякає світ можливим ядерним ударом. Про такі плани країни-агресорки миттєво дізнається західна розвідка, тож удар у відповідь не змусить на себе довго чекати.

У МВСтакож були впевнені, що росія не наважиться на ядерний удар. Однак путін розказує такі "страшилки", аби Захід не надавав Україні зброю. Це дуже поганий сигнал, тому що низка країн почне сумніватись, надавати нам зброю чи ні, коли та в яких кількостях. Відтак дипломатичний фронт стає визначальним для України.

Під час чергового "брязкання" застосуванням ядерної зброї, у кремлі переконували, що першими "червону кнопку" не натиснуть. Один із чиновників брехав, що за міфічною доктриною росії їхні збройні сили застосовують тільки зустрічний удар.

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