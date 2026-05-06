Авіаексперт назвав основну причину, чому Росія не зможе вдарити ядерною зброєю по Україні

Російська пропаганда погрожує вдарити ядерною зброєю по Україні у відповідь на можливі атаки безпілотниками по параду на 9 травня. Ситуація стала ще більш напруженою після того, як РФ не дотрималася режиму тиші на 6 травня.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Україна чітко продемонструвала Росії, що безпілотники здатні дотягнутися до Москви. Так, 4 травня один з дронів вибухнув за 6 кілометрів від Кремля. Саме поблизу нього ворог проводить парад до Дня перемоги.

Росія вже погрожує ударами у відповідь

За словами Храпчинського, в Росії справді занепокоєні, що українські дрони зможуть вдарити по параду на 9 травня. Зараз Кремль буде поширювати усілякі агресивні меседжі, аби змусити Сили оборони відмовитися від таких атак. При цьому сама Росія не пішла на припинення вогню.

Президент України чітко дав знати – якщо з 5 на 6 травня не буде обстрілів, то їх не буде і на День перемоги 9 травня. Ми бачимо, що Росія не зупинилася. Летіли як дрони, так і ракети з КАБами. Тепер росіяни вмикають "лякалки", щоб провести "побєдобєсіє",

– зазначив Храпчинський.

Українцям та світу варто розуміти, що усе це – психологічний вплив з боку Росії, аби налякати усіх навколо. Їм важливо спокійно провести парад на 9 травня. Адже він є сакральним для російської пропаганди.

Зверніть увагу! Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак визнає, що Путін наляканий через ситуацію довкола параду на 9 травня. Саме тому з Росії лунають такі агресивні заяви. А офіцер управління батальйону "Нахтіґаль" з позивним "Майор Джміль" вважає, що РФ таки колись завдасть ядерний удар по Україні. Але це не обов'язково буде стратегічна ядерна зброя.

Чи здатна Росія вдарити ядеркою по Україні?

Як наголосив авіаційний експерт, лунають побоювання, що Росія ризикне вдарити ядерною зброєю по Україні. Але варто пам'ятати про те, у якому стані перебуває ядерка РФ. А там не все так ясно, як би хотілося Путіну.

Упродовж останніх 20 років Росія не провела жодного навіть лабораторного випробування щодо якості боєголовок. Останні були ще за радянських часів. Лабораторних випробувань щодо того, чи здатна спрацювати боєголовка, теж не було. Натомість у США їх робили регулярно,

– зазначив Храпчинський.

Тому можна припустити, що росіяни намагаються психологічно натиснути на всіх навколо. Тут варто згадати і зовнішньополітичну доктрину начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Там вказано про психологічний тиск та інформаційну війну. Доктрину опублікували у 2013 році. І Кремль продовжує діяти за її принципами у війнах.

Росія погрожує Україні "відплатою"

Упродовж останніх днів в інформаційному просторі опублікували одразу низку інфоприводів щодо 9 травня. Росія всіляко погрожує відповісти через можливі удари по параду на 9 травня. До прикладу, російський депутат Андрій Колесник розмито говорив про "невідворотну відповідь".

В російському міноборони узагалі почали погрожувати ударами по центру Києва. Там цинічно заявили, що киянам та представникам дипломатичних посольств варто буде покинути місто, якщо будуть спроби атакувати парад на 9 травня.

При цьому російські воєнкори взагалі розглядають варіанти ядерного удару по Києву та інших містах України. Там навіть говорять про атаку "Іскандерами" з ядерною бойовою частиною. Також напередодні 9 травня в Росії проведуть випробування на полігоні "Кура". Там перевірятимуть ракети, які здатні нести ядерний заряд.

Натомість Володимир Зеленський вже наголосив, що Росія зірвала режим тиші на 6 травня. Військові зафіксували 1820 порушень. Сили оборони скоро визначаться з подальшими діями.