Ядерна загроза зараз вища, ніж 24 лютого, – Гудков

росія погрожує усьому світу ядерним ударом. Для владіміра путіна використання ядерної зброї – останній аргумент у досягненні своїх цілей.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, зараз ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж був 24 лютого, коли росія розпочала війну з Україною.

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"Я не можу виключати ризик застосування ядерної зброї"

Політик зазначив, що ніхто не знає, чого очікувати під путіна.

Я не можу виключати ризик спроби застосувати ядерну зброю або балансувати на грані застосування. Я реаліст,

– наголосив Гудков.

Він вважає, що дії кремлівського агресора залежатимуть від того, як у майбутньому розвиватиметься ситуація на світовій арені.

"Якщо буде ризик, що його (путіна – 24 канал) "замочать" свої за те, що він зазнав прикрої поразки, яка сколихне всю росію. Або буде загроза, що американці його "накриють" тактичним ядерним зарядом десь в бункері", – сказав політик.

У такому випадку важко спрогнозувати, чи не підштовхне це путіна до того, щоб натиснути на "червону кнопку".

"путін не готовий помирати"

Водночас Гудков припустив, що саме зараз ймовірність застосування ядерної зброї доволі невелика.

путін морально і психологічно не готовий до цього. Він не готовий помирати,

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що так само у 2014 році путін не був готовий до широкомасштабної агресії в Україні. Але через 8 років "наважився" на напад. За словами Гудкова, не виключено, що ситуація із ядерною зброєю також може змінитися через кілька років.

"Якщо зараз йому (путіну – 24 канал) дати щось на кшталт того, що він може "продати" всередині росії як перемогу, то наступна війна точно буде більш руйнівною і ядерною, – сказав політик.

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Також, на його думку, якщо зараз не перемогти кремлівського агресора, то він почне готуватися до нових атак.

"путін закриє країну і почне "клепати" зброю у величезній кількості. І насамперед буде модернізувати ядерний потенціал", – сказав Гудков.

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