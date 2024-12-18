"Боягузлива нікчема": психіатр відповів, чому Путін не застосує ядерну зброю

Російський президент Владімір Путін постійно погрожує ядерним ударом. Однак відомий психіатр припустив, чи міг би він дійсно застосувати цю зброю.

Психіатр Семен Глузман пояснив, чи дійсно Владімір Путін може використати ядерну зброю. Про це пише 24 Канал з посиланням на проєкт "Наодинці".

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Путін справжній садист

За словами Глузмана, Владімір Путін справжній садист, але водночас боягуз. До таких висновків його наштовхнули постійні ядерні погрози Путіна.

Психіатр вважає, що він завжди був негідником, проте він також має характер боягуза. За словами Глузмана, Путін не наважиться використати ядерну зброю для своєї перемоги й знищення України.

Я не думаю, що Путін наважиться використати ядерну зброю. Це несерйозні розмови. Він може і хотів би, але він боягузлива нікчема,

– наголосив він.

За словами психіатра, російський президент тільки погрожує, проте що буде, ми не знаємо, і як буде – тим більше.

Також Семен Глузман також пояснив поведінку росіян звичайним прикладом із минулого. За його словами, коли одна журналістка на початку повномасштабної війни запитала, чому росіяни не протестують, то він відповів, що коли вони зі Стусом сиділи в одній камері, то ваші батьки не виходили на протести, бо вони боялися і росіяни бояться.