Супутник уперше зафіксував підготовку російської ядерної ракети Р-30 "Булава"

Самі росіяни визнали, що у відкритий доступ злито фото підготовки їхньої ядерної зброї. Мова про роботу 12 Головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за обслуговування ядерки.

Ворожі ресурси перші написали про появу цього супутникового знімка. Деталі передає 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чи готуються росіяни до ядерного удару

У відкритому доступі з'явилось супутникове зображення, яке показує процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава", яка виступає одним із елементів "ядерної тріади" Росії та розміщується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 "Борей",

– пишуть аналітики.

Процес підготовки Р-30 "Булава" / Супутникове фото

Не відомо, коли саме відбувалися події, зафіксовані супутником. Так само не ясно місце. Швидше за все, транспортно-пусковий контейнер із самою Р-30 "Булава" (сірого кольору) розміщений в нижньому лівому куті на знімку. Поруч кілька машин різного призначення.

"Доволі показово, що самі росіяни навіть не намагаються хоч якось маскуватись, тобто вони навіть демонстративно проводять роботи по підготовці МБР морського базування, яку, ймовірно, далі мали би завантажувати на один із атомних підводних крейсерів проєкту 955", – вважають Defence Express.

Там підкреслили, що Захід може відстежувати супутниками процеси, пов'язані з російським ядерним арсеналом, а окупанти демонстративно проводять ці операції, сподіваючись чинити психологічний вплив.

"Тут мова була про стратегічне ядерне озброєння, однак цілком логічно тут можемо припустити, що аналогічні роботи на аеродромах стратегічної авіації Росії відбуваються також під щільним наглядом супутників країн Заходу", – впевнені аналітики.