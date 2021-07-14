У Яготині на Київщині горіла п'ятиповерхівка: 2 людей загинули
14 липня 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У місті Яготин, що у Київські області, спалахнула пожежа у п'ятиповерховому будинку. На жаль, загинули 2 людей. Ще одна людина у лікарні.
Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Незалежності.
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Вогонь швидко розповсюдився на балкони 4 та 5 поверхів. О 19:27 пожежу вдалося локалізовати. Вже о 20:27 її ліквідували на площі 60 квадратних метрів.
В Яготині сталася смертельна пожежа / Фото ДСНС
До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.
Інші пожежі на Київщині
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- 6 липня сталася пожежа у київській школі № 195, що на вулиці Миколайчука. Займання сталось у гардеробі, який розташований у підвалі. Рятувальники гасили загоряння майже годину.