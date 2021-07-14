У Яготині на Київщині горіла п'ятиповерхівка: 2 людей загинули

14 липня 2021 , 08:40
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Джерело:

ДСНС

У місті Яготин, що у Київські області, спалахнула пожежа у п'ятиповерховому будинку. На жаль, загинули 2 людей. Ще одна людина у лікарні.

Інцидент стався 13 липня, близько 19:00. Загорання сталося у квартирі на третьому поверсі житлового будинку по вулиці Незалежності.

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Вогонь швидко розповсюдився на балкони 4 та 5 поверхів. О 19:27 пожежу вдалося локалізовати. Вже о 20:27 її ліквідували на площі 60 квадратних метрів.


В Яготині сталася смертельна пожежа / Фото ДСНС

До гасіння вогню було залучено 12 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС.

Інші пожежі на Київщині

  • Напередодні у Києві електросамокат загорівся в квартирі на вулиці Героїв Сталінграду. Це сталося тоді, коли власник заряджав його
  • На території приватного підприємства в Оболонському районі Києва 11 липня спалахнула пожежа. Збитки склали десятки тисяч доларів. 
  • Раніше зайнялося приміщення 5-поверхового будинку у Печерському районі Києва. 
  • 6 липня сталася пожежа у київській школі № 195, що на вулиці Миколайчука. Займання сталось у гардеробі, який розташований у підвалі. Рятувальники гасили загоряння майже годину.
Автор: Ірина Буртик