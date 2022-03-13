Яхта Віктора Медведчука перебуває у порту в Хорватії: фотодоказ
Джерело:телеграм-канал "Української правди"
Яхта Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука перебуває зараз у порту міста Рієка в Хорватії. Востаннє вона пересувалася близько пів року тому.
Дані трекінгового сервісу MarineTraffic доводять, що в останній раз ця яхта використовувалась 20 вересня 2021 року.
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Читачі "Української правди" також передали редакції фото і відео яхти Royal Romance з хорватського міста Рієка, зроблені у жовтні минулого року.
Так, з кінця вересня яхта пришвартована в порту Рієка. Наразі відомо, що 5-палубна яхта досі перебуває там. Це видно з трафіку і підтверджують місцеві мешканці.
Сам кум президента Росії, проросійський депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України. Журналістам цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.
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