Яхтсмени з Одещини перешкоджали пришвартувати яхту Абрамовича в Бодрумі

Яхтсмени з Одеської області намагалися перешкодити яхті Романа Абрамовича пришвартуватися в Бодрумі. Зазначається, що його планам завадили українські діти, які зараз тренуються в Туреччині.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, перешкоджала пришвартувати яхту російського олігарха "Вітрильна команда України".

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Діти перешкоджали яхті Абрамовича

Зазначається, що "Вітрильна команда України" – це діти із Затоки, Сергіївки та інших місць одеського регіону, які зараз проходять тренування в Туреччині. За інформацією, інцидент закінчився прибуттям поліції.

"На жаль, яхту довелося відпустити, але хочу подякувати дітям та тренеру Павлу Донцову, який їх підтримав", – мовиться в дописі.

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