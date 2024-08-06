Сінвар став головою ХАМАС: Ізраїль вважає його одним із головних організаторів нападу 7 жовтня

Нещодавно лідера терористичного угруповання ХАМАС вбили. Замість нього бойовиків очолив Ях'я Сінвар.

Саме Сінвара влада Ізраїлю вважає одним із головних організаторів нападу бойовиків 7 жовтня. Раніше ХАМАС очолював Ісмаїл Ганія, але його вбили у Тегерані.

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Був другою фігурою за впливовістю

Відомо, що теперішній очільник ХАМАС з 2017 року був лідером угруповання в Секторі Газа. Вважається, що він досі перебуває там, однак точно це невідомо.

Наразі Ях'ї Сінвару 61 рік. Він був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу. Він відкидає примирення з Ізраїлем на будь-яких умовах.

У 1988 році він організував викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів, а також вбивство чотирьох палестинці. Їх він підозрював у співпраці з Ізраїлем. Тоді його засудили до чотирьох довічних ув'язнень, але він відбув лише 22 роки та потрапив до списку обміну полоненими.

Уряд США вніс його до списку терористів, а прокурор Міжнародного кримінального суду запросив ордер на його арешт.